نهيان بن مبارك وسعيد بن طحنون يحضران حفل زفاف

العين ( وام ) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه عمر حمد علي البادي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة راشد سالم المطوع الساعدي. كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة زاخر بمدينة العين - عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وضيوف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمع من المدعوين والمهنئين، وشاركت فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي بهذه المناسبة.

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