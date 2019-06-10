صرف 28 ألف طن من الأعلاف خلال العيد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص عن استقبال مراكز الأعلاف التابعة لها أكثر من 6 آلاف متعامل من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف في أبوظبي والعين والظفرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بمشاركة 50 من موظفي الهيئة للتطوع والعمل خلال الإجازة لضمان إتمام عمليات صرف استحقاقات المربين الشهرية من الأعلاف من دون أي تأخير، انطلاقاً من حرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور وذلك بمعدل 920 ساعة تطوعية.

وأعرب سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك الذي نظمته الهيئة لموظفيها أمس في مقرها الرئيس بمدينة أبوظبي عن شكره وتقديره للمتطوعين، مثمناً حرصهم على إبراز قيم المسؤولية المجتمعية والعطاء لخدمة المجتمع، ومؤكداً أن خدمة المتعاملين وإسعادهم أولوية استراتيجية للهيئة، وأن الهيئة تسعى لتقديم تجربة فريدة ومتميزة للمتعاملين من خلال التطوير المستمر في خدماتها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق السعادة له.

وبلغت كميات الأعلاف التي تم صرفها خلال إجازة العيد في المراكز التابعة للهيئة والبالغ عددها 16 مركزا ً 27.7 ألف طن، وتصدير نحو 7690 فاتورة شراء للمتعاملين، إلى جانب حصول المتعاملين على جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، مما أسهم بتخفيف الأعباء عن المتعاملين ومساعدتهم في إنجاز طلباتهم خلال الإجازة.