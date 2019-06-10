«بيت الخير»: 4.1 مليون درهم لتسديد مديونيات 24 مواطناً

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» عن إطلاق سراح 6 مواطنين جدد، مطلوبين في قضايا مالية، بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في إمارة الفجيرة، بعد أن سددت عنهم مديونياتهم، التي بلغت 1.102.744 درهماً، ليرتفع عدد المواطنين الذين ساهمت الجمعية في إطلاق سراحهم قبل عيد الفطر المبارك إلى 24 سجيناً مواطناً، التأم شملهم مع أسرهم وذويهم بعد طول غياب، بعد أن سددت عنهم ما يزيد على 4.1 مليون درهم.

وثمن اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة هذه المبادرة المجتمعية، التي تؤكد قوة التكافل والترابط المجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن جمعية بيت الخير من المؤسسات الرائدة على مستوى الدولة في هذا المجال، مقدراً الجهود الحثيثة في مساهمتهم لتخفيف المعاناة عن المواطنين والمقيمين على أرض وطننا المعطاء.

من جانبه أكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية أن إطلاق السجناء المواطنين، الذين عجزوا عن أداء مديونياتهم لسبب أو آخر، ومساعدة الغارمين الذين عجزوا أو لم يتمكنوا من أداء ديونهم المستحقة، مبادرة ثابتة ومستمرة في الجمعية، وأن هذه المبادرة الثالثة في رمضان التي يتم فيها إطلاق سراح سجناء غارمين، والتي أتت بدعم من مجلس إدارة «بيت الخير». وقال العوضي: «خصصت «بيت الخير» صندوقاً للغارمين، تنفق منه على أكثر الغارمين حاجة، وبشكل خاص المواطنين الذين تجاوزوا سن التقاعد، وتسعى لسد مديونيات السجناء، الذين عجزوا عن أداء ما عليهم من ديون ومستحقات مالية، وقد أفرجت حتى الآن خلال شهر رمضان المبارك عن 24 سجيناً، بتسديد 4,477,102 درهم عنهم، ليعودوا إلى أسرهم، ويعيشوا بين أطفالهم، كما ساعدت العديد من الغارمين في قضايا أخرى مختلفة».