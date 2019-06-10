ذياب بن محمد بن زايد: تضافر الجهود لتوطيد أركان النهضة التنموية الشاملة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة النقل، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك موحدة بين كل من مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران والإدارة العامة للجمارك- أبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حضر مراسم التوقيع معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وحمد الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد للطيران.

وقع الاتفاقية كل من اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك، واللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومحمد البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بالاتحاد، وبرايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى ضرورة تضافر جميع الجهود بتفان وإخلاص لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين مؤسسات أبوظبي للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات لتوطيد أركان النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات والعمل معاً لترسيخ مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتأتي الاتفاقية في إطار توحيد الجهود المشتركة للارتقاء بجودة إدارة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي، وتجسد مفهوم التعاون والتكامل في تقديم الخدمات وتحسينها في جميع مرافق المطار، حيث تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وتعزيز سرعة إنجاز معاملات المسافرين وتقديم خدمات نوعية لهم تراعي أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء والأمن والسلامة بدءاً من الوصول إلى المطار وتسجيل المسافرين والتخليص الجمركي ومناولة الأمتعة واستخدام بوابات السفر الذكية ومنصات الجوازات الإلكترونية والعبور من خلال نقاط التفتيش الأمنية حتى الصعود إلى الطائرة وبالعكس.

كما تسهم الاتفاقية في رفع كفاءة العمليات بمطار أبوظبي الدولي، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطيران المدني بمختلف جوانبه، في حين يواكب هذا التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة عملية التحديث والتطوير التي يشهدها مطار أبوظبي الدولي بشكل خاص وقطاع الطيران المدني بالإمارة على وجه عام، والذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.