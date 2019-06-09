سيف بن زايد ينقل تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد لأمير الكويت

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

كما نقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان اليوم، والذي أعرب عن خالص المواساة في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

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وحضر الاستقبال سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

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وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل الكويت اليوم على رأس وفد الدولة الذي ضم معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد جمعة أحمد هامل خلفان القبيسي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.