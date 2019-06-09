كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بإمكان سكان الإمارات اكتشاف محطة الفضاء الدولية اليوم

متابعة-سنيار: الليلة، ستكون محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا مرئية لسكان الإمارات العربية المتحدة لمدة تقل عن دقيقة في الساعة 9:21 مساءا، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا ناشيونال”.

و سيكون هناك أيضا رؤية غدا الاثنين، في الساعة 8:31 مساءا لمدة 3 دقائق، ويوم الثلاثاء الساعة 7:42 مساءا لمدة أربع دقائق.

كما هو مذكور في موقع “Spot the Station” المخصص الذي يغطي أكثر من 6700 موقعا، ستكون مشاهد هذا الأسبوع مرئية للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

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المحطة الفضائية التي تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، على ارتفاع 390 كيلومترا عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة.

وخلال ما يزيد قليلا عن 100 يوم، سيبدأ هزاع المنصوري مهمته في المحطة في 25 سبتمبر، حيث تم اختياره من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعتبر المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

وللتأكد من أنك لن تفوت مشاهدة محطة الفضاء الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، يمكنك التسجيل لتلقي التنبيهات على هاتفك من [email protected].