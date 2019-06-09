الامارات | 19 الجاري بدء امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 الجاري بدء امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، سوف تنطلق يوم 19 يونيو الجاري، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري.

وأشارت الوزارة أنها ستعلن جداول امتحانات الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، غداً، ومن دون توضيح الأسباب.

وكانت الوزارة حددت أمس، مواعيد الدوام الصيفي للطلبة والهيئة التدريسية في المدارس كافة على مستوى الدولة ابتداءً من اليوم (الأحد)، خلال شهري يونيو الجاري، وحتى الرابع من يوليو المقبل.

وأوضح جدول المواعيد الذي أعلنته الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر" ، أن طلبة رياض الأطفال، وطالبات الحلقات الأولى والثانية والثالثة سوف يبدأون الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً، فيما يبدأ طلاب الحلقات الأولى والثانية والثالثة الحصة الأولى الساعة السابعة و15 دقيقة صباحاً.

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وحددت الوزارة نهاية اليوم المدرسي لطلبة رياض الأطفال الساعة 11 و45 دقيقة، وانصراف معلماتهم الساعة الواحدة ظهراً، فيما ينتهي اليوم الدراسي لطالبات الحلقة الأولى الساعة الواحدة و22 دقيقة، ولطالبات الحلقتين الثانية والثالثة الساعة الثانية وخمس دقائق.

وينتهي دوام طلاب الحلقة الأولى الساعة 12 و37 دقيقة، فيما ينتهي دوام طلاب الحلقتين الثانية والثالثة الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهراً.

وحددت الوزارة عددا من الإرشادات للمدارس، شملت إلغاء الطابور الصباحي، وتقليص زمن الحصة إلى 40 دقيقة للمراحل كافة، والالتزام بالفاصل الزمني ثلاث دقائق بين كل حصتين، مشددة على التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراسي.

