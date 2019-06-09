إطلاق مشروع طباعة أول منزل في "الشارقة للابتكار"

أعلن "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" الذي يستقطب شركات عالمية متخصصة في إنشاء الأبنية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن بناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع باستخدام هذه التقنية، التي تعد من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتعلقة بالبناء، وذلك بالتعاون مع شركة "Cybe" الهولندية التي تعد من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم.

ويأتي المشروع ثمرة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي على أرض المجمع، حيث ستقوم شركة "جينكو" للمقاولات بتنفيذ العمل مع شركة "Cybe" كموفرة لهذه التقنية، وإنشاء المنزل في مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين ،وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، فيما سيتم تدريب مجموعة من الطلبة الباحثين من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة في هذا المجال، على هذه التقنية ليكون تنفيذ المشروع بمثابة تدريب عملي.

وتعمل كلية الهندسة بالجامعة الأميركية على تطوير هذه التقنية وتدريب الطلبة عليها من خلال إجراء بحوث علمية تطبيقية يقوم بها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الباحثين من الشركات المتخصصة، وفي مقدمتهم شركة الشرق الأوسط للتقنيات الهندسية "Meet" المتخصصة في تطوير وبناء المباني العصرية ذات التكلفة المنخفضة، والأسرع في الإنجاز والأكثر استدامة، من خلال الاختبار والتجريب عبر المشاريع التي ستنفذ بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتطوير هذه التكنولوجيا وتطبيقها في المنطقة.

وسيتم بناء المنزل بالكامل بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا النوع من البناء، وبتصميم يحاكي التراث الإماراتي، في خطوة يطمح المجمع من خلالها لترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة لهذا النوع من تقنيات البناء والهندسة المعمارية المستقبلية، في الوقت الذي بدأ به قطاع البناء والتشييد يشهد تحولاً تدريجياً على المستوى العالمي.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها مجمع الشارقة للبحوث والابتكار للتعريف بواحدة من أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهي الطباعة الثلاثية الأبعاد، من خلال إيجاد بيئة سباقة وداعمة للتجارب والأبحاث في مجال التقنيات المستقبلية للبناء، عبر إجراء التجارب العديدة لتطوير بعض تقنيات المباني الحديثة، ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها للإسهام في صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات.

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وأكد سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أهمية إطلاق هذا المشروع الطموح الذي يترجم رؤية المجمع واستراتيجيته بإدخال كافة أنواع التقنيات المستقبلية، ما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة بتكثيف الجهود للبحث عن كل جديد سعياً لأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمي للبناء ثلاثي الأبعاد من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير.