حاكم الشارقة يشهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية ويعلن عن إنشاء 4 مستشفيات متخصصة

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عن إنشاء أربعة مستشفيات متخصصة في مناطق الشارقة المختلفة في كل من دبا الحصن وخورفكان وكلباء والذيد في العام المقبل، لتقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطارئة وكبار السن من سكان تلك المناطق من الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المستشفى الجامعي بالشارقة لمواكبة توظيف الأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات كليات الطب والعلوم الصحية المختلفة بجامعة الشارقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة في حفل تخريج 571 من طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة الذي أقيم اليوم، في قاعة المدينة الجامعية.

وهنأ سموه - في مستهل كلمته - الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، قائلاً " نهنئكم أيها الأبناء والبنات، ونهنئ آباءكم وأمهاتكم، وآلكم وذويكم وأساتذتكم وأوطانكم أطيب التهاني والتبريكات بفضل الله تعالى علينا وعليكم بإنجازكم العلمي المبارك الذي مكنكم الله تعالى من النجاح به تقديراً لاجتهادكم".

وأضاف سموه " نحتفل اليوم وإياكم ليس فقط ابتهاجاً بتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا، الذين نالوا من العلم والمعرفة الطبية والصحية، بل وسعادة وفخراً واعتزازاً بتأهيل المزيد من الأبناء والبنات الذين يمكنهم أن يسهموا بتقديم الرعاية الطبية والصحية لمختلف شرائح مجتمع الدولة والمجتمعات الأخرى التي ينتمي إليها بعض الخريجين الأمر الذي يبشرنا بتقدم المكانة التي حظي بها هذا المجتمع في المجالات الصحية من قبل المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، وهو أمر يحظى بالأولوية المهة جداً في رعايتنا واهتماماتنا في التنمية الوطنية ".

ولفت سموه إلى الجهود الكبيرة في تأهيل طلبة الطب والعلوم الصحية وقال "تعلمون جيداً بأننا نبني هذه الثقة بقدراتكم المتكاملة هذه، ليس فقط اعتماداً على العلماء والمتخصصين الأكفاء من أعضاء الهيئة التدريسية الذين قاموا على تعليمكم وزودوكم بالتراكم العلمي والتخصصي الكبير الذي أصبحتم عليه، بل تم تعزيز تأهيلكم أيضاً، اعتماداً على حداثة مناهجكم الأكاديمية والعلمية، التعليمية منها والبحثية، وتلك الأنشطة العملية العلمية التي جرى إلزامكم بممارستها وخاصة طلبة الطب من خلال المختبرات الحديثة في التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الجراثيم وبأحدث التقنيات، ومختبرات المحاكاة ووحدة المناظير في المركز الإكلينيكي للكلية، وبنك الأنسجة والخلايا وأجهزة الكشف عن الجينات والحوامض النووية، وكذلك الأبحاث التي تم تكليفكم بإجرائها على الأمراض التي انتشرت في المجتمع المحيط ".

وقال سموه إن كان علينا أن نشير إلى أن هذه هي البيئة التي تم تأهيلكم اعتماداً على مكوناتها، فإن علينا أن نشير إلى أن هذه البيئة هي التي فازت إحدى مستشفياتها ــ مستشفى الأسنان الجامعي ــ كما سبق الإعلان عنه بالمرتبة الماسية على المستوى العالمي بقرار من إحدى كبرى المنظمات العالمية لتقييم المؤسسات الصحية.

ودعا سموه الطلبة الخريجين للقيام بدورهم وخاطبهم قائلاً "لذلك ندعوكم اليوم لتقوموا بالأدوار المرجوة، والمنتظرة منكم في رعاية صحة الإنسان والتخفيف من معاناته وآلامه، وندعوكم في الوقت نفسه، ألا تكفوا عن التزود من العلم والمعرفة لتغذية علومكم بالجديد المستمر من هذه العلوم".

واختتم سموه قائلاً "نجدد التهنئة لكم ولذويكم بهذا الإنجاز الفريد، ونشكر إدارة جامعة الشارقة، والقائمين على الكليات الطبية والعلوم الصحية فيها وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في هذه الكليات على إنجازهم الذي غمرنا بالسعادة وندعو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما يحب ويرضى".

وكان الحفل بدأ بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها صاحب السمو حاكم الشارقة بتخريج هذه الكوكبة المباركة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية المختلفة، راجياً من الله العلي القدير أن يديم سموه ذخراً وسنداً لهذه الأمة للمزيد من البناء والتنمية.

ولفت مدير جامعة الشارقة إلى أن هذا الرتل من طلبة العلم هو تعبير عن الثمار الطيبة التي ازدهرت تحت قباب جامعة الشارقة العلمية والعملية حيث تم تأهيلهم علمياً وفكرياً ومهارياً ضمن بيئة ومناخات أكاديمية متعددة الجوانب.

Advertisements

وألقت الخريجة سارة البرازي من كلية طب الأسنان كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات وجهت فيها التهنئة والشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتةً إلى جهود سموه اللامحدودة لإرساء نهضة علمية وتعليمية في مختلف المجالات في جامعة الشارقة.

ووجهت التهنئة إلى أولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم وبناتهم حتى أكملوا رحلة التعليم الطويلة بالتخرج وإلى أساتذة الجامعة وإدارتها على العمل الدؤوب والجهود التي بذلوها ومساعدة الطلبة وتوجيههم وحثهم على طلب العلم والتفوق، لافتةً إلى أن رحلة عملهم وعطائهم الحقيقية قد بدأت، فالشهادة التي نحملها ما هي إلا ورقة، وعلى حاملها تقع كامل المسؤولية في خدمة وطنه وأمته، وخدمة الناس دون تميز في اللون والجنس أو الديانة.

اقرأ أيضاً.. سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة

ثم تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الصحية مهنئاً إياهم وداعياً المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العملية والوظيفية.

من جانبه دعا الدكتور قتيبة حميد عميد كلية الطب الخريجين والخريجات إلى أداء قسم المهنيين في المجالات الطبية والعلوم الصحية أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، متعهدين بأداء مهامهم الطبية والصحية بكل تفان وإخلاص.

وغادر صاحب السمو حاكم الشارقة المسرح إلى بهو قاعة المدينة الجامعية بعد مصافحة نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية مقدماً سموه شكره لهم على ما بذلوه من جهد لتأهيل هذه الكوكبة من الخريجين.

وتوزع إجمالي الخريجين طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة والبالغ عددهم 571 حسب الكلية إلى 102 من كلية الطب و97 من طب الأسنان و113 من كلية الصيدلة و259 من العلوم الصحية.

حضر حفل التخريج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وسعادة عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وسعادة علي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة.