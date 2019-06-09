(طرق دبي) و(سكاي تران) توقعان اتفاقية تعاون في مجال أنظمة النقل المعلّقة

أكّد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي السعي الدائم للهيئة لتوسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة في إمارة دبي وتكاملها بما ينسجم مع التطور المضطرد في هذه المدينة العالمية في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة ودعم مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري وخدمي بارز على مستوى المنطقة والعالم.

جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية تعاون بصيغة مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة سكاي تران، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخّصصة (الواعدة) في مجال تطوير أنظمة النقل المعلقة المستقبلية على مستوى العالم.



وقع الاتفاقية عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، ووقعها عن سكاي تران، جون كول المدير التنفيذي للشركة وذلك خلال لقاء ثنائي جرى في المبنى الرئيس للهيئة مؤخرا بحضور مديري إدارات وموظفين من الجانبين.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على التعاون المستمر مع شركات عالمية رائدة ومتخصّصة في تقديم تقنيات فائقة التطوّر في مجال النقل الجماعي على مستوى العالم وذلك من خلال تقديم حلول نقل مستقبلية تُسهِمُ بشكل فعّال في جذب المزيد من الجمهور لاستخدام وسائل نقل جماعي تتسم بالأمان والسرعة والرفاهية، الأمر الذي سَيعمَلُ على الحد من الازدحام المروري، ومن هذه الحلول تطوير وحدات النقل المعلقة، التي تعمل بتقنية (ماجلف) المتطورة، التي تضمن السرعة والأمان في التنقّل اليومي بالإضافة إلى إسهامها الفعّال في توفير الموارد."

وأضاف يونس: "إنَّ توقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة في مجال أنظمة النقل المعلّقة، مثل سكاي تران، يُعتَبَرُ خطوة مهمة ضمن إطار السعي الدؤوب للهيئة لتقديم أفضل التقنيات والخدمات العالمية المبتكرة في مجال النقل الجماعي، بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل في منظومة النقل الجماعي، وهذا التكامل سيعمل بلا شك على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة وتحسين نمط الحياة فيها."

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بدوره، أعرب جون كول المدير التنفيذي لشركة سكاي تران عن سروره وارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات ولعب دور محوري في التعاون مع الهيئة في تحقيق مشاريعها الطموحة ومبادراتها الاستراتيجية في مجال النقل الجماعي بما يدعم توجهات حكومة دبي لجعل إمارة دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وأشاد كول بالإنجازات الكبيرة المتمثلة بالمشاريع الاستراتيجية والحيوية، التي حققتها الهيئة على مدى سنوات قليلة جعلت من مدينة دبي أيقونة عالمية بفضل ما قدمته الهيئة من شبكة نقل جماعي تُعتَبَرُ واحدة من الأكثر تطورا على مستوى عالم بالإضافة إلى البنى التحتية المتمثلة بطرق وشوارع وجسور وأنفاق هي الأفضل عالميا.



الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعَدُّ ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل ما نسبته (%25) من إجمالي رحلات التنقل في إمارة دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول العام 2030.