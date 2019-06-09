الامارات | مخموران يقتحمان متجراً بدبي لسرقة 3 قطع شوكولاتة و6 علب تونة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظفين من جنسية دولة عربية، شرعا في سرقة 3 علب عصير و3 قطع شوكولاتة و6 علب تونة، بالإضافة إلى حذاء، بالإكراه من متجر كبير في دبي، بأن اعتديا على حارس الأمن وضرباه على وجهه عدة مرات ثم حاولا الفرار.
وتمكن أفراد الجمهور قبالة المتجر من الإمساك بهما وتسليمهما للشرطة وتبين من خلال فحصهما بأنهما تعاطيا المشروبات الكحولية.
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