الامارات | عجمان الطبية: 130 من سكان أبراج "هورايزون" تلقوا العلاج من أعراض التسمم

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان الطبية: 130 من سكان أبراج "هورايزون" تلقوا العلاج من أعراض التسمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مصادر في منطقة عجمان الطبية أن نحو 130 حالة من سكان أبراج "هورايزون" في عجمان، أدخلوا مستشفيات حكومية وخاصة، يعانون من حالات اشتباه في التسمم، تلقوا العلاج اللازم وخرج غالبيتهم من المستشفى في اليوم نفسه .

وأوضح المصدر لـ" الإمارات اليوم " أن كافة الحالات، التي صنفت أغلبها بحالات طارئة، أدخلوا لأقسام الطوارئ وهم يعانون من أعراض التسمم، منها القيء والاسهال، وآلام في البطن، إلا أنه لم تصنف حالة واحدة منهم بالخطرة، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادر غالبيتهم المستشفى في اليوم نفسه .