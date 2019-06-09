الامارات | "فيوا": المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون" مطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيوا": المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون" مطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه " فيوا " أن المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون" في عجمان، وكافة البنايات التابعة للهيئة، آمنة، ومطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية، وفق المدير العام للهيئة محمد محمد صالح.

وأوضح صالح لـ " الإمارات اليوم " أن الهيئة أخذت عينات من المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون"، ما قبل العداد، وأخضعتها للتحليل والفحص المخبري، وتأكدت من سلامتها، وصلاحيتها دون أية مشكلات، فيما تخضع عينات أخرى من المياه ما بعد العداد للفحص، وسيتم الانتهاء من التقرير الخاص بها غداً.

Advertisements

وقال إن الهيئة أخذت عينات من كافة المياه المدخلة إلى البنايات المجاورة لأبراج "هورايزون"، لفحصها وتحليلها احترازياً، علماً بأن عمليات التدقيق والمراقبة مستمرة على مدار العام.

ولفت صالح إلى أن مختبر فحص العينات بالهيئة، جهة محايدة، مهمته التدقيق والرقابة على جودة المياه، وإصدار التقارير الدقيقة.

جاء ذلك على خلفية تعرض العشرات من سكان أبراج هورايزون لحالات تسمم، قيل أنها بسبب المياه .