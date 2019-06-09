شكرا لقرائتكم خبر عن "فيوا": المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون" مطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه " فيوا " أن المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون" في عجمان، وكافة البنايات التابعة للهيئة، آمنة، ومطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية، وفق المدير العام للهيئة محمد محمد صالح.
وأوضح صالح لـ " الإمارات اليوم " أن الهيئة أخذت عينات من المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون"، ما قبل العداد، وأخضعتها للتحليل والفحص المخبري، وتأكدت من سلامتها، وصلاحيتها دون أية مشكلات، فيما تخضع عينات أخرى من المياه ما بعد العداد للفحص، وسيتم الانتهاء من التقرير الخاص بها غداً.
وقال إن الهيئة أخذت عينات من كافة المياه المدخلة إلى البنايات المجاورة لأبراج "هورايزون"، لفحصها وتحليلها احترازياً، علماً بأن عمليات التدقيق والمراقبة مستمرة على مدار العام.
ولفت صالح إلى أن مختبر فحص العينات بالهيئة، جهة محايدة، مهمته التدقيق والرقابة على جودة المياه، وإصدار التقارير الدقيقة.
جاء ذلك على خلفية تعرض العشرات من سكان أبراج هورايزون لحالات تسمم، قيل أنها بسبب المياه .
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "فيوا": المياه المدخلة إلى أبراج "هورايزون" مطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.