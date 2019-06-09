الامارات | امرأة تجمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً بحيلة مبتكرة عبر فيس بوك في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تجمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً بحيلة مبتكرة عبر فيس بوك في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف عن ضبط امرأة أجنبية مطلقة في جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط، من خلال التسول الإلكتروني، بعد أن نشرت صور أبنائها وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم، لافتاً إلى أن طليقها أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي "e-crime" وأكد أن أبنائهما يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات.

وقال الجلاف إن حملة مكافحة التسول ضبطت 128 متسولاً خلال شهر رمضان الماضي، لافتاً إلى أن الحالات شملت رجالاً ونساء من جنسيات مختلفة.