سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بفض انعقاد "استشاري الشارقة"

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري - رقم 17 لسنة 2019م - على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 13 يونيو 2019م.

وعلى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاً.. سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم

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