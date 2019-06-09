سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم.

ويقضي المرسوم الأميري - رقم 16 لسنة 2019م - بأن يعاد تشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي وعضوية كل من الدكتور عمرو نبيه عبدالحميد والدكتور عبيد علي بن بطي المهيري والدكتور سالم خليفة الطنيجي والدكتور محمد عبدالله البيلي والأستاذة نورة إبراهيم سالم المري.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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