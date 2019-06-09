توطين 94 % من المناصب الإشرافية في إسعاف دبي

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف خليفة الدراي على أهمية التدريب والتأهيل لصقل المهارات وتنمية القدرات و المعارف الخاصة بالكوادر الاسعافية، حيث يخضع جميع خريجي برنامج الطب الطارئ و الذي تتبناه المؤسسة بالتعاون مع كليات التقنية العليا للدورات التدريبية الفنية و الإدارية المكثفة لغرض تجهيزهم للعمل الميداني. كما ان المؤسسة تقوم بإبتعاث بعض كوادرها لبعض البرامج التدريبية خارج الدولة الى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة و أستراليا

اكسابهم مزيدا من الخبرة و المعرفة نظرا لما تتوافر في هذه الدول من خبرات كبيرة في مجال الطب الطارئ والإسعاف، لافتا الى ان المؤسسة أطلقت بالتعاون مع كليات التقنية العليا مؤخراً برنامج الدبلوم في مجال الطب الطارئ، الذي اختصر المدد الزمنية للدراسة الى سنتين فقط مع ضمان المحافظة على جودة مخرجات التعليم فيها. وأكد الدراي الإقبال بدأ بشكل لافت من قبل الطلبة المواطنين على دراسة دبلوم الطب الطارئ، بعد الإعلان عن البرامج، وهذا ما أشعرنا بالارتياح والتفاؤل بأن مهنة الطب الطارئ سوف يكون لها نصيب وافر في سوق العمل من ناحية إقبال العنصر المواطن عليها مستقبلاً لتتحقق رؤية حكومتنا الرشيدة في هذا المجال الحيوي.

واوضح ان المؤسسة ترحب و تشجع مواطني الدولة من الشباب و الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بكليات التقنية على الاقبال على البرنامج الذي يعتبر من البرامج الواعدة في الدولة و التي بدأ المواطنين التعرف عليه. حيث ان الكثير من خريجي الامس اصبحوا يشغلون الان وظائف قيادية في المؤسسة لافتا الى ان التوطين في المناصب الاشرافية بلغت نسبته 94% وقال ان نسبة شاغلي وظائف فنيي الطب الطارئ بلغ 93%.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية فاروق المعيني ان شاغلي وظائف المسعف المتقدم يبلغ عددهم 15 موظفا منهم 12 مواطنا أي ما نسبته 80% ، منهم 7 من فئة الإناث.

وقال المعيني انه وفقا لخطط التوطين في المؤسسة فإنه من المتوقع ان تبلغ نسبة التوطين في وظيفة فني طب طارئ أساسي بحلول العام 2025 نحو 15% ليصل مجموع الموظفين المواطنين في الوظائف الاسعافية بشكل عام بحلول العام 2025 الى 232 موظفا مواطنا أي ما نسبته 22%.