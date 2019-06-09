عشرة أسباب تجعل سلوفينيا عاصمة العلاج بالنحل في أوروبا





حب النحل في سلوفينيا الخضراء يعود إلى الماضي البعيد، وقد انتقل هذا الشغف من جيل إلى جيل لعدة عقود. سلوفينيا هي أرض النحل، الأرض التي نقشت على جذور أمتها ثقافة تربية النحل. هي الأرض التي تضم أربعة مربي نحل لكل ألف نسمة وتحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في تربية النحل. وأخيراً وليس آخراً، هي الأرض التي يحتفل فيها بيوم النحل العالمي في العشرين من مايو كل عام.

هذه فرصة لزيادة الوعي بأهمية النحل ومنتجات النحل على المستوى الدولي. وتشتهر سلوفينيا بتاريخها في مجال تربية النحل وألواح خلايا النحل المطلية ، وقدراتها الممتازة على تربية الحيوانات، وإنشائها العروض التعليمية للنحل في المتاحف المختصة.

نود أن ندعو جميع المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلد مربي النحل الأكثر أصالة في العالم حيث يمكنك الإستمتاع بتجربة سياحية لا مثيل لها والإستفادة من جلسات علاج نحلية.

مع العلم أن النحلة ستلعب دوراً كبيراً في جناح سلوفينيا في اكسبو دبي العام القادم، حيث يستطيع الزوار من جميع أنحاء العالم التعلم عن العلاج بالنحل وفوائده وأهمية النحل في الثقافة السلوفينية.

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ها هي الأسباب العشر التي تجعل سلوفينيا أفضل دولة للعلاج بالنحل في أوروبا:

جولة العلاج بالنحل – استمتع بجولة علاجية للتعلم عن جميع أساليب رعاية وتربية النحل القديمة في سلوفينيا ومنها التدليك بالعسل وتذوقه.

المبيت ليلة في خلية النحل – في وادي سافينجا الأخضر يمكنك العيش كالنحلة والمبيت في أحد الأكواخ المبنية على هيئة خلية النحل.

تمتع بمذاق العسل – في مركز توبولشيكا الطبي جرب الاستجمام بالعسل وامكث الليلة مستمعاً إلى طنين النحل المريح.

مهرجان بوهينج الزهرة البرية – أول مهرجان للزهر البري في أوروبا يحتفل بالنحل عبر فعاليات متنوعة من 24 مايو إلى 9 يونيو.

مسار تذوق النحل – سلوفينيا تنتج 2400 كغ من العسل سنوياً. شاهد انتاج العسل الطبيعي مباشرة في رادوفلجيكا.

استنشق هواء الخلية المنعش – انعش رئتيك بالهواء النقي في Selo pri Bledu أو ملكية بيول في دولينجسكا.

قم بزيارة رادوفلجيكا – أحلى مدينة في سلوفينيا هي الموقع المثالي لإكتشاف ثقافة رعاية النحل القديمة، حيث يوجد فيها متحف ثقافة النحل و600 بيت نحل مطلي باليد.

شارك في معرض فنون النحل – زر سيلو وتعرف على راعي النحل المواطن بلاز أمبروزيك وخض معه تجربة تلوين لوحات خلية النحل. يمكنك أيضاً تعلم صنع الشموع وتنفس الهواء النظيف من داخل الخلية.

قم بزيارة مركز سلوفينيا لرعاية النحل – تأسس عام 1873 ويعرض تاريخ الثقافة ويمكنك من تجربة أنواع العسل المحلي.

قم بإستكشاف الطبيعة السلوفينية – من قمم جوليان إلى حوض بانونيان، اكتشف الطبيعة الخلابة التي تجعل سلوفينيا الملاذ الأمثل للنحل.