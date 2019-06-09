الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوما بفض انعقاد "استشاري الشارقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوما بفض انعقاد "استشاري الشارقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

ونص المرسوم الأميري - رقم / 17 / لسنة 2019م - على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 13 يونيو2019م.

وعلى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.