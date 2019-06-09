‏‏باناسونيك تبني فريقاً من الخبراء المتمرّسين لتقديم الدعم والخدمات أثناء تنظيم الأحداث العالمية

تعتزم ’باناسونيك‘، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، ‏‏توظيف‏‏ سجّلها الحافل بالنجاح ومحفظتها رفيعة المستوى من أحدث الحلول والأجهزة المبتكرة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات، وذلك من خلال مشاركاتها المرتقبة في مجموعةٍ من الفعاليات العالمية الكبرى. وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد الشركة لدعم وتمكين كافة المؤسسات والشركات التي ستُشارك في معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ الذي ستستمر فعالياته على مدى 6 أشهر. حيث تعمل ’باناسونيك‘ حالياً على إعداد فريقٍ من الخبراء والمتخصصين بهدف تقديم حلول شاملةٍ وعالية المستوى للعملاء من مختلف القطاعات طوال فترة تنظيم المعرض.‏‏ ‏

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‏‏بهذه المناسبة، قال السيد ‏‏ياس‏‏و‏‏ ياماساكي، مدير قسم حلول الأنظمة والاتصال لدى شركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘ (‏‎PMMAF‎‏)‏‏: "تشير التوقعات إلى أن ’إكسبو 2020‘ سيستقطب ملايين الزوار الدوليين إلى دبي، خاصة وأنه أول معارض إكسبو الدولية التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونؤكد في هذا السياق أن الابتكارات الثورية القائمة على المفاهيم المستقبلية وإرثنا الحافل بالتفوق التكنولوجي يشكّل ركيزة أساسية لمجموعتنا الواسعة من منتجات وحلول الأعمال المُباشرة بين الشركات. فنحن لا نركز على القيمة العالية للمنتجات فحسب، ‏‏بل ونولي نفس الاهتمام أيضاً لتقديم ‏‏تجربة ممتازة للعملاء‏‏.‏‏ لذا نعمل حالياً على إعداد وتهيئة فريقنا من خبراء الخدمة‏‏ لتقديم أفضل مستوىً من الدعم والخدمات طوال فترة المعرض، وذلك لضمان عمليات مرنة وخالية من المتاعب في شتّى أرجاء المعرض. ونطمح من خلال تقديم حلول متكاملة لا تُضاهى إلى تزويد عملائنا الكرام بقيمة مُضافة تضمن لهم تحقيق عوائد طويلة الأجل".‏‏ ‏

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‏‏وترتكز مساعي ’باناسونيك‘ في هذا الإطار على مكانتها المرموقة بوصفها أهم شركات الإلكترونيات اليابانية التي نجحت على مر السنين الماضية بتقديم مجموعةٍ واسعة من الحلول والتقنيات والمنتجات المبتكرة خلال العديد من الأحداث العالمية الضخمة. حيث ساهمت ’باناسونيك‘ بإضاءة معرض ’إكسبو 2015 ميلانو‘ عبر تقديم ما يزيد عن 640 نظام بصري عملت دون انقطاع لمدة 15 ساعة يومياً على مدار 6 أشهر متواصلة في أكثر من 40 جناحاً ضمن المعرض. ووقع الاختيار على أجهزة العرض الضوئي من ’باناسونيك‘ بفضل جودتها الاستثنائية وموثوقيتها العالية؛ حيث تم استخدامها لإنشاء صورٍ ومشاهد خلابة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسطح والمباني، بينما لاقت لوحات اللمس التفاعلية وشاشات عرض الفيديو الجدارية ترحيباً واسعاً بين جمهور المعرض. ‏

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‏‏* تحقيق داخلي‏

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‏‏من جهة ثانية، أشرفت ’باناسونيك‘ على تقديم الحلول الضوئية الجاهزة لمراسم حفلي افتتاح وختام دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية (ريو 2016)، وذلك باعتبارها شريك المعدات الصوتية والبصرية الرسمي للحدث. وشمل ذلك تقديم صورٍ مُبهرة على نطاقٍ واسع، والتي تمت برمجتها وإسقاطها بعناية من 4 اتجاهات باستخدام حوالي 110 جهاز عرض من نوع ‏‎PT-DZ21K2‎‏. كما استخدمت الشركة جهاز العرض الضوئي الليزري الجديد عالي السطوع ‏‎PT-RZ31K SOLID SHINE Laser‎‏ خلال اللحظات الرئيسية طوال الحدث؛ حيث تتميّز هذه الأجهزة بتقديم عروضِ ضوئيّة باهرة بقوّة سطوع تبلغ 30 ألف لومن، بالإضافة إلى أداءٍ استثنائي على صعيد إنتاج الألوان بصورة مُذهلة، الأمر الذي ساهم في تحسين العناصر خلال العروض المباشرة. علاوةً على ذلك، تولّت الشركة تقديم حلولٍ مرئيّة جاهزة خلال دورة ألعاب‏‏.‏

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‏‏وأضاف ياماساكي: "ندرك جيداً أن تعزيز مستوى المشاركة والتفاعل يمثل الأساس الذي يحكم قواعد اللعبة اليوم؛ ولذلك يتمحور تركيز ’باناسونيك‘ حول تقديم تجارب مخصصة وجاذبة للجماهير،‏‏ كما نبذل جهوداً دؤوبة لفهم متطلبات الأعمال الفرديّة لعملائنا الكرام. ولاشك أن هذا الاهتمام الكبير بتوفير التقنيات المناسبة والدعم المثالي يضمن تزويد عُملائنا بأعلى مستويات الخدمة التي تُضيف لهم قيمة حقيقية ومجزية لهم".‏

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‏‏وبوصفها شركةً رائدة عالمياً في مجال التقنيات عالية الأداء، تقدم ’باناسونيك‘ مجموعةً واسعة من المنتجات والحلول المتطوّرة لقطاع الأعمال، بما يشمل معدات البث عالمية الطراز، والشاشات التفاعلية وأجهزة العرض الضوئي، وصولاً إلى أحدث أنظمة الاتصالات الموحدة، وأنظمة المراقبة الأمنية الأفضل ضمن فئتها. وتعتزم ’باناسونيك‘ تسليط الضوء خلال ’إكسبو 2020‘ على أهم حلولها التي من المتوقع أن تسهم في تعزيز مشاركة جمهور وزوار المعرض، وذلك بما يشمل:‏

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‏‏أجهزة العرض الضوئي:‏‏ لطالما انفردت ’باناسونيك‘ بكونها الشركة الرائدة في توفير أحدث حلول وأجهزة العرض الضوئي على مدى أكثر من 35 عاماً. وتتميّز هذه الأجهزة بتصميمٍ متين وعالي الكفاءة والتحمّل، كما تعتمد على تقنيات حاصلة على براءات اختراعٍ حصريّة، وتقدّم أعلى جودةٍ وسطوع ممكن للصور في العالم.‏

‏‏شاشات العرض الاحترافية:‏‏ تقدّم صوراً واضحة ومشرقة مع سطوع ووضوح لا مثيل لهما؛ وذلك بدءاً بالشاشات المسطحة ذات الحجم القياسي، وصولاً إلى شاشات عرض الفيديو الجدارية، فضلاً عن الشاشات التفاعلية.‏

‏‏الكاميرات الاحترافية:‏‏ تساعد كاميرات المراقبة المتحركّة (‏‎PTZ‎‏) على رصد جميع الأحداث بصرف النظر عن زاوية ميلانها أو موقعها أو ظروف الإضاءة المُحيطة. وتضم هذه الكاميرات مجموعة متنوعة من المزايا المصممة لمواكبة مختلف الاحتياجات والتطبيقات؛ حيث يمكن استخدامها في قاعات المؤتمرات والمسارح، وبث الأحداث والفعاليات المباشرة، وصولاً إلى إنتاج البرامج التلفزيونية الواقعية وغيرها الكثير من الاستخدامات.‏