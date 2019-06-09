مجموعة كوت الغذائية في الكويت تؤسس شراكة إستراتيجية مع جت سويفت

يسر مجموعة "كوت الغذائية" أن تعلن عن إبرام شراكة إستراتيجية لنشر منصة "جت سويفت" المعروفة باسم "سي دي إم" ("سنترال ديليفيري مانجمنت") عبر قسم توصيل الخدمات لإضافتها إلى حافظة شركاتها التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر العلامات التجارية التالية "بيتزا هت"، و"تاكو بيل"، و"برغر كينغ"، و"كبابجي".

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، أشار أمين محمد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كوت الغذائية" أن رؤية وهدف "كوت" يتمثلان في تزويد عملائها بخدمات غذائية عالية الجودة. وأضاف: "في إطار هذه المساعي، لا بد لنا من نشر أفضل الحلول في الفئة التي تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي نترقبها في قطاع توصيل الخدمات في المستقبل. عملت الفرق يداً بيد من أجل تصميم منصة عالمية تمكّن العملاء من تحقيق تجربة مذهلة تتضمن الميزات التالية: إدارة الأموال النقدية، وحوافز للسائقين، وجدولة/إدارة القوى العاملة، وجمع السائقين، وتحليلات/ذكاء الأعمال المتعمقة، إضافة إلى إرسال وتوجيه خوارزميات فريدة من نوعها إلى كل منطقة تجارية. أستطيع أن أؤكد بشكل قاطع أننا لا نمتلك حالياً منصة مرنة ودائمة التطور تُعتبر الأفضل في فئتها ومدعومة بشكل كامل من شريك متفاني وشغوف وجدير بالثقة في إدارة منصة ’جت سويفت‘ فحسب، لدينا أيضاً فريق ملتزم تماماً بتعزيز منصته لتقديم حلول فريدة وتحقيق التمايز النوعي والتقدم التكنولوجي. لقد أوصينا واقترحنا حل ’جت سويفت‘ لشركائنا حول العالم، وقد يكون هذا الحل المفضل لديهم".

ومن جانبه، علّق باين هانتر، الرئيس التنفيذي لـمنصة "جت سويفت" قائلاً: "على الرغم من أن هذه المسيرة كانت أطول من المتوقع، إلا أننا نتشرف ونقدّر ثقة شركائنا في مجموعة ’كوت الغذائية‘ وإيمانهم بنا خلال فترة من الزمن كانت تشكّل تحدياً بالنسبة إلى حل ’جت سويفت‘ بسبب الضغوط الخارجية. وكانت اللحظة خاصة جداً حين توجّه التنفيذيون في مجموعة ’كوت الغذائية‘ إلى نيويورك لزيارتنا شخصياً ورؤية بأعينهم ما نستطيع نحن ومنصتنا القيام به. واتفقنا كلينا على أن نجاحنا المشترك لن يتحقق من خلال التكنولوجيا المستخدمة فحسب، ولكن أيضاً بفضل الشغف الثابت والقناعة القوية لدى جميع الفرق العاملة بضرورة العمل كفريق واحد لتقديم النتائج التي يتوقعها العملاء. إذ إن المعرفة المشتركة بهذا المنتج التي مكّنت إنشاء سلسلة فريدة ومتنامية من المنتجات، هي التي تميّزنا عن أي من منافسينا وتجعلنا الأفضل على الإطلاق. لا نعتبر أنفسنا مجرّد بائعين، والأمر سيّان بالنسبة لزملائنا في مجموعة "كوت الغذائية‘، نحن جزء من فريق عالمي كبير يعمل على تحقيق أهداف مشتركة. كما يتعيّن علينا ذكر العديد من التنفيذيين الذين كان لهم دور أساسي وما زالوا يساهمون في تحقيق هذا النجاح، ونريد أن نشكرهم جميعاً. ونتطلع الآن إلى البدء بالفصل التالي من قصتنا العالمية".