"كريو" توسع شبكتها الإقليمية والعالمية انطلاقاً من مقرّها الرئيس في دبي

أعلنت شركة "كريو" القابضة (°CRYO Holdings) المتخصصة في مجال العلاج بالتبريد وملحقاته وأجهزته، أنها قد تمكّنت من توسيع شبكتها العالمية للتوزيع انطلاقاً من مقرّها الرئيس في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر استقطاب المزيد من الشركاء التقنيين في مناطق جغرافية جديدة من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من العلاج.

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وأكدت أن الربع الثالث من العام الجاري شهد انضمام شركاء توزيع جدد إلى شبكتها العالمية خصوصاً في تايوان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وسولفينيا وجمهورية التشيك وسولفاكيا وهونج كونج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المقرر افتتاح 3 مواقع جديدة في المملكة العربية السعودية و4 أخرى في الهند باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.

وأشارت الشركة إلى أن الخطوة تأتي انطلاقاً من قصص النجاح الاستثنائية والمستمرة التي حققتها دبي وإنجازاتها المحلية التي أصبحت عالمية.