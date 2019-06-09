مسرح الطموح يعرض "حاشية الملك" في بيت الغشام بوادي المعاول.







وادي المعاول: ناجي بن توفيق الحبيشي عرضت فرقة مسرح الطموح مساء الأمس الجمعة السابع من يونيو الجاري مسرحية " حاشية الملك " بمسرح متحف بيت الغشام بوادي المعاول.

المسرحية من تأليف وإخراج يونس المعولي وتمثيل كل من يونس المعولي وجمعة الشكيلي وقصي المعولي ومحمود المرزوقي وجلند المقبالي وفي المؤثرات الصوتية ناجي الحبيشي ورشاد البدري وفي إدارة المسرحية هلال الصبحي وعبد الله الفارسي وأصيل الصبحي ونوح المعولي وفي التوثيق الفوتوغرافي عدنان الحسني أما الفيديو خالد الشقصي .

ناقشت المسرحية قضية اجتماعية بعنوان الخيانة حيث تحاول حاشية الملك خيانة الملك ومحاولة السيطرة على الملك بسبب الطمع والجشع.

عن العرض يقول المسؤول المالي بالفرقة علي بن ناصر الرواحي: رسالة السلام باللغة المسرحية اخترناها بعناية وصممت خصيصًا لتكون محطتنا للأطفال ببيت الغشام لأنها غاية نبيلة وسامية ونتمنى أنها كانت واضحة للجميع.

وأضاف الرواحي: طاقم العمل مستمتع بما قدمه رغم ضيق الوقت لأنه يدرك أنه من الصعب تقديم رسالة للطفل قبل أن تكون أنت طفلًا مستمتعًا.

واختتم علي الرواحي حديثه بقوله: أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لحفل العيود

الذي أبهج الحضور بفقراته الممتعة وتنظيمه المميز والشكر لجميع الشركات الداعمة التي ساهمت في إنجاح الحفل فقد رأينا تفاعل الجمهور والأطفال مع الفقرات الجميلة والعرض المسرحي المشوق وتألق المذيعة سنيدة الشكيلية وإبداع المشاركين، كانت أوقات جميلة لاتنسى، كما يسرني أن أتقدم بالشكر الخاص لإدارة بيت الغشام على تعاونهم واستقبالهم لضيوفهم ودعمهم للمواهب العمانية سائلين المولى التوفيق للجميع وكل عام والجميع بخير.

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