رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير، والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص عزائه ومواساته في الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص عزائه ومواساته في الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

سلطان بن زايد يعزي أمير الكويت

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير، والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة. وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.