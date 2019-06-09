الإمارات وسلوفاكيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام) شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى الأمن العالمي الذي عقد بالعاصمة السلوفاكية براتسلافا خلال اليومين الماضيين بوفد برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وبحث معالي الدكتور أنور قرقاش خلال المنتدى مع معالي ميروسلاف لايتشاك وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، وإمكانيات تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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