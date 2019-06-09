«مستشفى توام» يجري 5 عمليات لأطفال ابتلعوا كرات مغناطيسية

عمر الحلاوي (العين) نجح مستشفى توام في إجراء 5 عمليات خطيرة لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين إلى 10 أعوام لاستخراج كرات مغناطيسية التصقت مع بعضها بعضاً داخل بطونهم، والتي هي عبارة عن لعبة تتكون من كرات مغناطيسية صغيرة ملونة ومغرية تلتصق ببعضها بقوة.

وأجرى قسم الأطفال بمستشفى توام العمليات الخمس، ومن بينها 3 عمليات بالمنظار واثنتان بالجراحة العادية، حيث استخرجت الأجسام المغناطيسية التي تسببت في إغلاق الأمعاء نتيجة التصاقها مع بعضها بعضاً.

وأوضح الدكتور مصطفى حمشو، الاستشاري بقسم جراحة الأطفال، أن عمليات المناظير أجريت بأجهزة طبية عالية التقنية والدقة واستخدمت كاميرات صغيرة قطرها 3 ملم تعكس حجم الصورة 8 أضعاف الحجم الطبيعي ويتم إدخالها عبر ثقوب في غاية الصغر، حيث تجرى 60% من عمليات الأطفال عبر المناظير ومن بينها عمليات الفتق وعمليات الكلى «استسقاء الكلية»، وغالبية جراحات البطن عبر المنظار، وعمليات رجوع المعدة، والدودة الزائدة، واستئصال المرارة، أما عمليات ختان الأطفال فتتم بالحلقة البلاستيكية والتخدير الموضعي، وجراحة المسالك البولية والتشوهات عند الأطفال تتم عبر الجراحة العادية.

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