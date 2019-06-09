إنتاج 37 مليار غالون من المياه بالشارقة خلال عام 2018

الشارقة (الاتحاد)

أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن كميات المياه المنتجة بإمارة الشارقة بلغت خلال عام 2018 ما يزيد على 37,203.3 مليار غالون مياه وذلك في إطار جهود الهيئة لتلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وتوفير المياه النقية بمواصفات مطابقة لمنظمة الصحة العالمية وجودة عالية.

وأشارت الإحصائية إلى أن القطاع السكني استحوذ على النسبة الأكبر من كميات المياه المستهلكة بنسبة 61.82% حيث تم استهلاك 17,196 مليار غالون بينما بلغت نسبة المياه المستهلكة في القطاع التجاري خلال العام الماضي 24,06% حيث استهلك هذا القطاع 6.692 مليار غالون بينما استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 9.11% بكميات استهلاك مياه وصلت 2.533 مليار غالون وفي القطاع الصناعي بلغت نسبة المياه المستهلكة 4.93% بكميات مياه مستهلكة 1,370 مليا غالون وفي القطاع الزراعي بلغت النسبة 0.09% بكميات مياه بلغت 24 مليون غالون.

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المستهلكين، كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل وأعدت الهيئة مجموعة من البرامج والخطط الخاصة بتوعية المشتركين في كافة القطاعات السكنية والتجارية والحكومية بأهمية الحفاظ على المياه وعدم هدرها حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لمتابعة ترشيد الاستهلاك في المناطق السكنية والمراكز التجارية والجهات الحكومية، كما تستمر الهيئة في تنفيذ فعاليات حملة الترشيد بالمدارس والجامعات.

وأوضح أن الهيئة أعدت برامج متخصصة تناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع لمساعدتهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وحمايتها من الهدر واستخدامها الاستخدام الأمثل، وبدأت هذه البرامج في تنفيذ أهدافها، حيث تمكنت من تخفيض الاستهلاك في مباني جامعة الشارقة بنسبة تصل إلى 70% وكذلك في حدائق الإمارة والمساجد بنسبة تصل إلى 40% بالإضافة إلى برامج توعية للأسر والعائلات.