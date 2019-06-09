محمد بن زايد يحضر أفراح ابن كردوس العامري

أبوظبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف حمد ومنصور، نجلي محمد سالم بن كردوس العامري، إلى كريمتي حمد سالم بن كردوس العامري، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما بهذه المناسبة، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة هانئة ومستقرة. وتخللت حفل الاستقبال -الذي حضره جمع من الشيوخ والمدعوين وأقارب وأهل العريسين- عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.

كما حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم بن كردوس العامري بمناسبة زفاف نجليه، حمد ومنصور، إلى كريمتي حمد سالم بن كردوس العامري، وذلك في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، العريسين وذويهما بهذه المناسبة السعيدة، وباركا لهم أفراحهم، متمنين للعريسين حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.