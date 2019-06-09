6.5 مليار درهم تكلفة إنجاز 5376 مسكناً حتى عام 2025

السيد حسن (الفجيرة)

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنيّة التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج أعد مخططاً مستقبلياً شاملاً لبناء ما يزيد على 5376 مسكناً للمواطنين في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين حتى عام 2025 وبتكلفة تتجاوز 6.5 مليار درهم، فضلاً عن المساكن الجاري تنفيذها في الوقت الحالي 761 مسكناً في عجمان، و354 في بطين السمر 1 كمرحلة أولى في رأس الخيمة، و240 مسكناً في بطين السمر 2 (A)، و294 مسكناً في ذات المكان (B) و341 مسكناً في منطقة الخوانيج 2 بدبي.

وذكر معاليه في حوار لـ«الاتحاد»، أن البرنامج ينفذ حالياً 3 مشاريع كبرى الأول في رأس الخيمة بتكلفة مليار و250 مليون درهم، والثاني في منطقة السيوح بالشارقة بتكلفة مليار درهم، والثالث هو مجمع عجمان السكني بتكلفة مليار درهم.

أكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي أن جميع المساكن الجديدة سواء الجاري تنفيذها أو تلك المستقبلية روعي فيها كافة التقنيات الحديثة في التصاميم الجديدة، بما يضمن تطبيقها لتوفير الأمن للمسكن ومتابعة هذه المساكن عبر جهاز الهاتف المتنقل، كما تمت مراعاة أن تحاكي البيئة المشيّدة عليها، لافتاً إلى أن برنامج زايد للإسكان مع المؤسسات الأخرى كافة العاملة في مجال توفير الإسكان للمواطنين في الدولة يأملون سد الثغرة في ملف الإسكان بالدولة، ويصبح لكل مواطن سكنه الخاص به.

السيوح والعوير

وقال معالي الدكتور النعيمي: «يوجد مشروعان سيتم البدء في العمل بهما قريباً، الأول في منطقة السيوح 16 بالشارقة، حيث تم طرح مناقصة المقاولة وترسية مجموعتين من العقد، الأولى 206 مساكن، والثانية 130 مسكناً، ويبلغ إجمالي عدد المساكن 818 مسكناً بتكلفة مليار درهم، وتبلغ مساحة موقع بناء المشروع مليوناً و300 ألف متر مربع، ويتم إنجازه في الربع الأول من عام 2021، ويضم 12 نموذجاً مختلفة الأشكال والأنواع».

وأضاف معاليه أن المشروع الثاني الجاري تصميمه حالياً هو مشروع مجمع العوير السكني 1 في دبي، ويضم 248 مسكناً بتكلفة تصل إلى 330 مليون درهم، ومن المتوقع تسليمه في الربع الأول من عام 2021، وتبلغ المساحة الإجمالية لموقع البناء في هذا المشروع 300 ألف متر مربع، وتقام على 8 نماذج مختلفة في السعة والشكل.

مشاريع مستقبلية

وكشف معالي الدكتور النعيمي النقاب عن عددٍ من المشاريع المستقبلية، فقال: «ومن المشاريع الجاري إقرارها مشروع تشييد 438 مسكناً في منطقة الحليو بعجمان بتكلفة إجمالية تبلغ 557 مليون درهم، ويتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2025، ومشروع مجمع الفجيرة السكني الذي يضم 400 مسكن للمواطنين بتكلفة تبلغ 508 ملايين درهم، ومن المتوقع تسليمه في الربع الثالث من عام 2023».

ويتم الإعداد للبدء في التصاميم الخاصة لمشروع مجمع الشارقة السكني في منطقة العوينات، ويبلغ عدد المساكن بالمجمع الجديد 250 مسكناً، وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 290 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه في الربع الثالث من عام 2022، وفي الشارقة أيضاً من المقرر إقامة 200 مسكن في إحدى الضواحي التي لم يتم تحديد مكانها، وتصل تكلفة المشروع إلى 255 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2024، كما سيتم تشييد 152 مسكناً للمواطنين في دبي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 194 مليون درهم، وسيتم تسليمه في الربع الأول من عام 2024، وكذلك مجمع أم القيوين السكني والذي يضم 100 مسكن، وبتكلفة تبلغ 127 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025».

جارٍ الإنجاز

ولفت معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن العمل جارٍ في تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في إمارات مختلفة، وقد بلغت نسب الإنجاز درجات كبيرة ومتفاوتة، ومن هذه المشاريع مشروع تشييد 888 مسكناً في منطقة بطين السمر في رأس الخيمة، ويضم بطين السمر 1 وعدد البيوت بها 354 مسكناً، والسمر 2 وعدد مساكنها 240 مسكناً، والسمر 3 ويضم 294 مسكناً، وتبلغ تكلفة هذه البيوت ملياراً و250 مليون درهم.

ونسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة في سمر 1 بلغت 36% ويسلم في الربع الثالث من عام 2020، وسمر 2 بلغت 24.14% ويسلم في الربع الثالث من عام 2020، وسمر 3 بلغت 29.42% ويسلم في أغسطس 2020.

ومن المشاريع المهمة الجاري تنفيذها حالياً من قبل البرنامج، مجمع عجمان السكني بتكلفة مليار درهم ويضم 761 مسكناً تقام على مساحة إجمالية تصل إلى 955 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع حتى الآن 30%، ومن المتوقع تسليمه في الربع الثالث من عام 2020.

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مليار درهم لإقامة 800 مسكن جديد

قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس برنامج الشيخ زايد للإسكان: «جارٍ التخطيط لاعتماد عدد من المشاريع السكنية الكبرى ضمن مشاريع البرنامج، منها مشروعان، 800 مسكن في رأس الخيمة، وهما استكمال لمشاريع منطقة بطين السمر، وستكون بطين السمر 4 وبطين السمر 5، ويضم كل مشروع 400 مسكن بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و16 مليون درهم للمشروعين، ومن المخطط الانتهاء من المشروعين في الربع الأول من عام 2025. وأكد النعيمي أن هذين المشروعين سوف يسهمان في حل مشكلة الإسكان في رأس الخيمة بشكل كبير، وسوف يستفيد منهما الشباب والأسر التي هي بأمسّ الحاجة إلى مساكن جديدة.

تسليم 3 مشاريع سكنية للمواطنين العام الماضي

أنجز برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الماضي عدداً من مشاريع الإسكان المهمة والحيوية والتي تضم 3 مشاريع، منها مجمع أم القيوين السكني «مدينة الشهداء» على مساحة قدرها 850 ألف متر مربع، وبتكلفة تتجاوز 310 ملايين درهم، وتم تسليمها للسكان في أغسطس العام الماضي. ثم مشروع القوز في دبي بعدد 159 مسكناً، وبتكلفة 202 مليون درهم وعلى مساحة 100 ألف متر مربع وتم تسليمه للسكان في أبريل 2018. وأخيراً مشروع مساكن الرقايب بعجمان، وانتهى العمل به وتم تسليمه للأهالي في الربع الأول من العام الماضي، ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 45 ألف متر مربع وبتكلفة 450 مليون درهم.