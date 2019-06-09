20 ألف سيارة على جبل جيس في العيد

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن نحو 20742 سيارة للزوار صعدت إلى جبل جيس، خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، بأن غالبية السيارات التي صعدت الجبل كانت قادمة من خارج الإمارة وحملت سائحين وزواراً جاؤوا لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بأجواء قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هناك زيادة في عدد السيارات التي صعدت الجبل بنحو 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: شهدت إمارة رأس الخيمة خلال إجازة العيد إقبالاً كبيراً من الجمهور على المناطق الطبيعية حيث زار حديقة صقر نحو 7 آلاف من الجمهور، كما شهدت باقي المناطق الطبيعية مثل حديقة الحيوان وكورنيش القواسم والكورنيش القديم إقبالاً من طرف الأسر.

وكانت الدائرة قد عملت على تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية، لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، مشيراً إلى أن دوريات «راقب» عملت على توعية الجمهور ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الزوار لهذه الأماكن سواء من داخل أو خارج الإمارة.

وشهد جبل جيس حركة تطويرية شاملة وضعت الجبل على خريطة السياحة العالمية بإنشاء أطول مسار انزلاقي في العالم، وهناك أيضاً عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها.