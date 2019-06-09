أبوظبي تحتضن مؤتمر الرعاية الصحية الأولية الشهر الجاري

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف أبوظبي يوم 19 من الشهر الجاري المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية الذي تنظمه المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية متمثلة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وبمشاركة عدد من الأطباء المختصين في مجال الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة. ويشتمل برنامج المؤتمر الذي تمت معادلته من دائرة الصحة بما يساوي 7 ساعات تعليمية معتمدة على إلقاء العديد من المحاضرات وأوراق العمل التي تركز على خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأكد محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي أهمية المؤتمر الذي يعد منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المبذولة للإسهام في إرساء منظومة صحية بمستوى عالمي في الإمارة قائمة على تعزيز الدور المحوري لمراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعتبر المدخل الرئيس للخدمات الصحية.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي، إن تطوير مستويات الأداء في المراكز الصحية الأولية من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط على المراكز التخصصية والمستشفيات، وذلك من خلال علاج النسبة الأكبر من الحالات في مراكز الرعاية الصحية الأولية في ظل الاهتمام المتنامي بطب الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المواطنين المتخصصين في مجال طب الأسرة.

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