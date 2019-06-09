4574 مستفيداً من «تكافل شرطة دبي» بقيمة 12مليون درهم

دبي (الاتحاد)

قال العقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات في شرطة دبي، إن صندوق التكافل الاجتماعي قدم مساعدات بقيمة 12 مليوناً و329 ألفاً و126 درهماً خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 4574 موظفاً في شرطة دبي وأفراد أسرهم ممن تعرضوا لأزمات وضائقة مادية.

وأوضح أن 1381 شخصاً استفادوا من 4 ملايين و229 ألفاً و126 درهماً في عام 2016، فيما استفاد 2077 شخصاً من 5 ملايين و200 ألف درهم عام 2017، واستفاد 1116 شخصاً من مليونين و900 ألف درهم عام 2018.

وقال: إن جزءاً من المساعدات التي قدمها الصندوق عام 2017، جاء عبر مبادرة أبواب الأمل التي أطلقتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في ذلك العام، حيث تلقت الإدارة العامة مبلغ 1.5 مليون درهم من أسرة المرحوم عبيد الحلو دعماً للحالات الإنسانية، استفاد منها 551 شخصاً ممن تعسروا مادياً في الدراسة أو العلاج أو السكن.

وبين العقيد المنصوري أن صندوق التكافل الاجتماعي، سبق وأن طُرح بتشكيل جديد يهدف إلى تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الشرطية، مشيراً إلى أن الصندوق يعد من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لجمهورها الداخلي وأسرهم، لترسيخ قيم العطاء والتكافل والتراحم والإخاء بين الناس.