خدمات إضافية قريباً.. تطبيق «تدبير» الذكي يوفر 3 آلاف عامل مساعد

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن عدد العمالة المساعدة المتوافرة عبر تطبيق «تدبير» الذكي بلغ نحو 3 آلاف عامل، في حين بلغ عدد مرات تحميل التطبيق 31 ألفا و200 مرة، وذلك منذ إطلاقه في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم على متجري غوغل بلاي وأبل ستور.

وكشف عادل الزرعوني مدير إدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة بالوزارة، عن قرب إطلاق مزايا وخدمات إضافية للتطبيق تشمل حجز تذكرة عن طريق التطبيق للعامل المساعد، والتحكم في الملف الشخصي، وتنبيهات بقرب انتهاء العقد أو الفيزا، إلى جانب التواصل مع المراكز إلكترونياً عن طريق التطبيق الذكي.

وذكر أن تطبيق «تدبير» يتيح للمتعاملين اختيار العمالة المساعدة ضمن 19 فئة بناء على متطلبات واحتياجات المتعاملين من خلال خصائص عديدة منها الجنسية والفئة العمرية، إلى جانب سنوات الخبرة والعديد من المواصفات الأخرى.

وتشمل مهن العمالة المساعدة كلا من مستخدم، وبحار، وحارس، وراع، وسايس، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، وممرض خاص، ومدرس خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص وسائق خاص.

وأوضح بأنه يمكن لصاحب العمل البحث عن العامل المساعد من خلال خاصية استعراض جميع مراكز تدبير الموزعة على مستوى الدولة مع تحديد الموقع الجغرافي لكل مركز مع توفير خاصية إمكانية الاطلاع على السيرة الذاتية للعمالة المساعدة بفيديو تعريفي مصور للعمالة المساعدة.

وأضاف: أنه من ضمن خصائص التطبيق توفير خاصية إمكانية إنجاز متطلبات فتح الملف والإقامة لعمال الخدمة المساعدة مع خاصية الاطلاع على العقود والرسوم، إلى جانب المستندات المطلوبة لكل خدمة، مع إتاحة الفرصة للتقييم والاطلاع على تقييم تقديم الخدمة لكل مركز.

ويتيح تطبيق «تدبير» التعرف على جميع الباقات التي توفرها مراكز «تدبير» من خصائص ومميزات كل باقة مع العروض التي يوفرها كل مركز، إلى جانب الاطلاع على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل المساعد من خلال بوابة التوجيه والإرشاد الموجودة في التطبيق التي تضم الدليل الإرشادي لعمال الخدمة المساعدة مع فيديوهات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن إمكانية تقديم شكوى ضد المركز من خلال بوابة تسجيل شكوى في التطبيق.

يذكر أن 34 مركزاً للخدمة «تدبير» التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بموجب شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشرف على عمل هذه المراكز التي سيصل عددها خلال الربع الأول من العام المقبل إلى 59 مركزاً على مستوى الدولة.

وتقدم «تدبير» خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة، حيث توفر الباقة الأولى وهي (الباقة التقليدية) خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان، بينما توفر الباقة الثانية وهي (الباقة المؤقتة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر الباقة الثالثة وهي (الباقة التجريبية) العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر، يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الأطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي (الباقة المرنة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام (الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر..).