«طرق دبي» تدشن مركز خدمة المتعاملين والموظفين

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة طرق ومواصلات بدبي مركزاً جديداً لخدمة المتعاملين والموظفين في المبنى الرئيس للهيئة الذي يقع على مساحة 472 متراً، ويحاكي تصميمه تصنيف «الخمس نجوم» لمراكز المتعاملين، وهو عبارة عن ثلاثة مراكز في مركز واحد، يقدم خدمات ذات طبيعة إجرائية خاصة للمؤسسات والأفراد، إلى جانب الخدمات الخاصة بموظفي الهيئة، بحيث تكون جميعها تحت سقف واحد، ويسهم المركز في تقليل صعود المتعاملين للطوابق العليا لإنجاز خدماتهم في إدارات الهيئة، ما يعني توفير بيئة مثالية لهم ترفع مستوى رضا المتعاملين وإسعاد الموظفين.

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عقب تدشينه للمركز حرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين والموظفين، وتنويع قنوات تقديمها وتبسيط إجراءات المعاملات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجازها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق السعادة للمتعاملين والموظفين.

وأشار إلى أن مركز خدمة المتعاملين يحتوي على مكان استقبال مع نظام الانتظار الآلي، وشاشات عرض ذكية لنظام الانتظار، و15 (كاونتر) خدمة تتبع سبع إدارات هي المرور، وحرم الطريق، والعقود والمشتريات، والمالية، وأنشطة النقل التجارية، والرقابة والتفتيش، وترخيص المركبات، كما يشتمل على أربعة مكاتب وخمس قاعات اجتماع، فيما يضم مركز خدمة الموظفين على ستة (كاونترات) تتبع لإدارة الموارد البشرية والتطوير، وإدارة الخدمات الإدارية، إضافة إلى مكتب وقاعتي اجتماع.