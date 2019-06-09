2784 مخالفة مرورية في أبوظبي للتجاوز من كتف الطريق خلال 5 أشهر

محمد الأمين (أبوظبي)

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم التجاوز من كتف الطريق، وحذرتهم من تعطيل وإعاقة المهمات العاجلة التي تتم عبر هذا المسار، المخصص لمركبات الإسعاف والتدخل السريع ومركبات الشرطة؛ للقيام بالخدمات الطارئة والعاجلة، بما يمكنها من سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

وكشفت عن مخالفة نحو 2784 مركبة، للتجاوز من كتف الطريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، في الفترة من 1 يناير إلى 13 مايو الحالي، من خلال المنظومة الذكية والرادارات على الطرق بإمارة أبوظبي، وتطبيق القانون على المخالفين بالغرامة المالية 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، وحذرت من تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وحثت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى الالتزام بعدم استخدام تلك المسارات وذلك في إطار حملة التوعية المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال الشهر الفضيل بعنوان «رمضان بلا حوادث»، موضحة أن التجاوز من كتف الطريق يعتبر من المخالفات الخطرة لما يترتب عليها من حوادث جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

ودعت إلى التحلي بالإيجابية وإعطاء أولوية الطريق لمركبات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني والشرطة والتدخل السريع بمجرد الإعلان عن اقترابها بوساطة المنبهات الصوتية أو الضوئية وإفساح الطريق لها، وعدم ملاحقتها بالسير خلفها مما يتسبب في إرباك حركة السير والمرور.

وناشدت شرائح المجتمع ضرورة تعزيز الجهود المبذولة من خلال نشر الثقافة الإيجابية في المجتمع بإفساح الطريق، موضحة أن استخدام كتف الطريق يعتبر سلوكاً سلبياً يقوم به بعض السائقين غير آبهين بإفساح الطريق لسيارات الإسعاف.

وكان عدد من مستخدمي الطريق قد أكدوا لـ»الاتحاد» أن بعض السائقين يستغل كتف الطريق، للهروب من الزحام المروري، في أوقات الذروة، وينتقلون بين مسارات الطريق بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى إرباك السائقين الآخرين ووقوع حوادث مرورية، مطالبين بتشديد الرقابة على غير الملتزمين بعدم شغل كتف الطريق، إنقاذا للأرواح وحفاظا على انسيابية السير.

وأكدوا أنه وعلى الرغم من انحسار ظاهرة استخدام كتف الطريق إلا أن الكثير من السائقين لا يزال يستغله، داعين الجميع لاتباع السلوكيات الصحيحة لإنقاذ حياة الآخرين، فكتف الطريق مخصص لإنقاذ حياة الآخرين، أو فتح الطريق لمركبات الإسعاف والطوارئ.

وحذر علي الأحبابي، من شغل كتف الطريق لأهمية كل ثانية في إنقاذ حياة الآخرين في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن السلامة على الطرق عمل مشترك بين كل مستخدمي الطرق، لافتاً إلى ضرورة المساهمة في تعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة و في إنقاذ المزيد من الأرواح، من خلال عدم استغلال مسار كتف الطريق.

ودعا محمد المخلافي، مستخدمي الطريق إلى التزام السلوكيات المرورية الصحيحة وترك كتف الطريق للحالات المخصصة لها ومنها مرور سيارات الإسعاف لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق، وتجنب استخدام كتف الطريق المخصص للطوارئ، للخروج من الازدحامات المرورية.

وقال محمد سالم الشرعبي، إن تهور بعض السائقين واستغلالهم كتف الطريق قد يتسبب في كوارث، داعيا للمزيد من الحملات التي تحد من الظاهرة.

يذكر أن كتف الطريق يستخدم في حالات الطوارئ لتوفير مسارات سريعة لمركبات الإسعاف، ونقل المرضى والمصابين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم فضلا عن توفير مسارات سريعة لمركبات الدفاع المدني ومركبات الشرطة؛ للقيام بالخدمات الطارئة والعاجلة، بما يمكنها من سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وحماية الأموال من الخطر.