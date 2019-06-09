منظومة مبتكرة للتكامل المؤسسي في «إقامة دبي»

تحرير الأمير ( دبي)

أعلن العقيد عبد الصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير العام لشؤون الجودة والتميز في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن استحداث منظومة مبتكرة للتكامل المؤسسي بقصد تعزيز الترابط بين الوحدات التنظيمية بالإدارة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والتقنية بكفاءة وفعالية لتحقيق رؤية الإدارة العامة.

وأضاف لـ «الاتحاد» أن المنظومة تشتمل على أربع مراحل رئيسية وهي: الأولى التخطيط والاستشراف والاستراتيجية، والثانية التطوير والإبداع من خلال تطوير الخدمات والقدرات، والثالثة تنفيذ المشاريع الخاصة بالأفكار، وفي المرحلة الأخيرة التقييم والمراجع، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة نتيجة تطبيق هذه المنظومة انعكست على حسن إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية وعلى كفاءة عالية لمؤشرات العمليات، وكذلك جودة قواعد البيانات ونشر المعرفة.

وبشأن نموذج الحلول الابتكارية (ISM) ،أفاد العقيد سليمان بأنه يهدف إلى ربط جميع الفئات المعنية بذات الأهمية الكبرى التي لها تأثير على استراتيجية الإدارة من خلال إطار عمل شمولي يشتمل على مسار واضح من بداية الفكرة مروراً بمجلس الابتكار ثم استوديوهات الابتكار التي تشتمل على خلق نموذج مصغر للفكرة بمشاركة جميع المعنيين، ومن جانب آخر تم تعزيز مشاركة طلبة الجامعات بعملية الابتكار حيث سيتم لأول مرة إشراكهم في استوديو هات الابتكار.

وذكر أنه تم إطلاق استوديو مسرعات المستقبل في سبتمبر من العام الماضي 2018 وفق الممارسات العالمية الأميركية «CMI» ومنهجية محمد بن راشد للابتكار الحكومي، موضحاً أن الاستوديو عبارة عن مختبر يحتوي على كافة الموارد لفحص مدى نجاح المشاريع المستقبلية مثل طابعة ثلاثية الأبعاد وتم تطوير العديد من الخدمات من خلال استوديوهات مسرعات المستقبل بمركز الابتكار بمشاركة موظفي الإدارة والشركاء والمتعاملين بتكاليف منخفضة مما أدى إلى وفورات مالية، حيث إن تكاليف هذه الأنظمة باهظة جداً.

وكشف العقيد سليمان عن أن الإدارة أطلقت خطة متكاملة للوصول إلى الريادة العالمية من خلال مشاركاتها، حيث حصلت على 21 جائزة عالمية إذ نالت 3 جوائز «الأفكار البريطانية والأفكار الأميركية والأفكار العربية» وأشار إلى أن الخطة تدار باحترافية عالية من فريق متخصص من كوادر الإدارة وتتضمن فعاليات وأنشطة تعتمد على دعم القيادة العليا والدعم الفني للمشاركين لكافة الفئات المرشحة لافتاً أن الإدارة قامت بتقديم دعم خارجي لصالح 5 جهات حكومية واتحادية.

وعن أبرز المبادرات الرائدة التي نفذتها الإدارة، أوضح أن مبادرة ألف مقيم داخلي معتمد تهدف لتمكين موظفي الإدارة على استخدام وتطبيق مهارات التقييم وفق معايير منظومة التميز الحكومي، حيث تم تدريب 700 موظف على أدوات التقييم خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري ويستهدف الوصول إلى 1000 موظف مؤهل حتى نهاية العام الجاري، كما أن بعض الجهات الحكومية طلبت من الإدارة تدريب موظفيها.

وأضاف: واستحدثت الإدارة قسم التنافسية لتعزيز موقع الإدارة التنافسي عالمياً وحققت الإدارة مراكز متقدمة في 26 مؤشراً تنافسياً وصلت فيه الإدارة إلى الرقم 1، منها متوسط الإنتاجية لمأموري الجوازات، ونسبة سعادة المسافرين في مطارات دبي، ونسبة سعادة مأموري الجوازات.

كما حصلت الإدارة على شهادات 24 مواصفة قياسية عالمية معتمدة تغطي كافة مجالات العمل الأساسية وبعضها حصلت فيها على السبق والتفرد مثل دليل عمل إدارة الشركاء والاستدامة المؤسسية ومواصفة إدارة المشاريع والمواصفات العالمية التي تغطي كافة الشروط، وحصلت الإدارة أيضاً على عضويات محلية وعالمية، منها على سبيل المثال لا الحصر، جمعية الإمارات للجودة ومؤشرات الأداء واستشراف المستقبل في هيوستن وجمعية الابتكار العالمية وعضوية الاستدامة ومؤشر سعادة المسافرين.