شرطة الشارقة تتلقى 39 ألف مكالمة في العيد

الشارقة (الاتحاد)

تلقت غرفة العمليات، وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 38948 مكالمة هاتفية، بين جنائية ومرورية طارئة وغير طارئة، حيث أظهرت معدلات إيجابية لسرعة الاستجابة في تصنيف الحوادث والبلاغات وتقييمها من قبل المستجيب الأول، لضمان سرعة ونوعية الانتقال لموقع البلاغ تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وأفاد العقيد جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، بأن غرفة العمليات المركزية تلقت 32 ألفاً و789 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر المبارك من خلال الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 6159 مكالمة غير طارئة على الرقم 901، التي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة.

وأوضح أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، فصنفت البلاغات إلى جنائية ومرورية وطارئة وغير طارئة، حيث تم التعامل مع كافة البلاغات وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص حسب نوع وطبيعة كل بلاغ.

وناشد مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أفراد الجمهور الاتصال بالرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئ، والاتصال على الرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة.

وأشار إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص بباقي المتصلين من الجمهور والذي قد يكون في أمس الحاجة للمساعدة.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، إن الإدارة قامت ببذل جهود مضاعفة لعزيز السلامة المرورية على الطرق من خلال نشر الدوريات بصورة مكثفة والتي شملت دوريات الطرق الداخلية، ودوريات الطرق الخارجية، بالإضافة إلى دوريات الإسناد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، وتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة عند مصليات العيد، والحدائق مع الأخذ بالحسبان ضمان سلامة المشاة والأطفال بالقرب من المتنزهات والأسواق والمناطق السكنية، إلى جانب تواجد رجال المرور في جميع المواقع الحيوية في الإمارة، لمنع ارتكاب المخالفات المرورية التي قد تحدث نتيجة للكثافة المرورية في تلك الأماكن خلال فترة العيد، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.