شرطة دبي تؤهل منتسبين لإنفاذ قانون «وديمة»

دبي ( الاتحاد)

نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 4 دورات تدريبية حول إنفاذ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل «وديمة» استهدفت 200 من العاملين في هذا المجال من مختلف الجهات الحكومية ذات الشأن بهدف تأهيلهم للتعامل مع هذا القانون.

وأكد العميد محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن الدورات التأهيلية تحتوي على شرح مُفصل حول قانون الطفل وديمة بكافة جوانبه وتفسيراته القانونية، ليتمكن المنتسبون من الحصول على المعلومات وتطبيقها كل في مجال تخصصه، بما يعزز تحقيق أهداف القانون في الحفاظ على حقوق الأطفال المختلفة وإسعادهم.

وحول أهداف دورات إنفاذ قانون حقوق الطفل «وديمة»، أكدت فاطمة البلوشي رئيس قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة، أن الدورات الأربع ناقشت جهود الدولة في صون وتعزيز حقوق الطفل من خلال القوانين والتشريعات المختلفة، وكذلك حقوق الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية، واستعرضت الجهود الدولية في حماية حقوق الطفل.

ونوهت بأن قسم الوعي والتثقيف يسهم في نشر الوعي للحد من السلوكيات التي تنتهك حقوق الطفل والوقاية من جرائم العنف والتحرش الجنسي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة تحترم حقوق الطفل والمرأة في المجتمع، كما يقوم القسم بالتوعية بحقوق المرأة والطفل في المجتمع ويتولى التنسيق مع المدارس وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية بقضايا العنف ضد الطفل والمرأة.