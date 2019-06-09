الامارات | الروبوت يدخل غرف العمليات ويصرف الدواء في «صحة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت يدخل غرف العمليات ويصرف الدواء في «صحة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الخدمات الصحية والعلاجية في مستشفيات ومراكز هيئة الصحة بدبي تطوراً لافتاً، خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كشفت الهيئة حديثاً عن سيطرة الروبوت على عددٍ من الخدمات العلاجية والخدمية، منها إجراء العمليات، إلى جانب صرف الدواء للمرضى.

وأبلغت الهيئة «الإمارات اليوم» بأنها تنفذ خطة للتحول الذكي الكامل لخدماتها ومستشفياتها ومراكزها الصحية، تماشياً مع أهداف دبي الاستراتيجية في هذا الشأن، ليدخل الذكاء الاصطناعي إلى كل الخدمات العلاجية والإدارية والخدمية.

وبحسب الهيئة، فإن توجهات الدولة واضحة في ما يخص تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، خصوصاً عبر مبادرات «مسرعات دبي المستقبل»، و«10X»، إلى جانب مبادرات أخرى تبنت هيئة الصحة بدبي تنفيذها، بهدف الاستحواذ على أفضل التقنيات والحلول الذكية، وهذا ما تحقق بالفعل، حيث قطعت الهيئة شوطاً مهماً في هذا الطريق.

للإطلاع على أفضل التقنيات والحلول الذكية، يرجى الضغط على هذا الرابط.