الامارات | 38.9 ألف مكالمة هاتفية استقبلتها شرطة الشارقة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 38.9 ألف مكالمة هاتفية استقبلتها شرطة الشارقة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية صادرة عن غرفة العمليات، وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن عدد المكالمات الهاتفية، التي تلقتها غرفة العمليات المركزية، والحوادث المرورية، بلغ 38 ألفاً و948 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وقد تحققت معدلات إيجابية لسرعة الاستجابة في تصنيف الحوادث، والبلاغات، وتقييمها من قبل المستجيب الأول، لضمان سرعة ونوعية الانتقال لموقع البلاغ، تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وأفاد مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، العقيد جاسم بن هدة السويدي، بأن غرفة العمليات المركزية تلقت 32 ألفاً و789 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 6159 مكالمة غير طارئة على الرقم 901، احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة.

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وأوضح السويدي أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، فصنفت البلاغات إلى جنائية ومرورية وطارئة وغير طارئة، حيث تم التعامل مع البلاغات وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص جميع العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور.

وناشد مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أفراد الجمهور الاتصال بالرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، مشيراً إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصص لبقية المتصلين من الجمهور، والذين قد يكونون بأمس الحاجة للمساعدة.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، إلى أن الادارة بذلت جهوداً مضاعفة، لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، من خلال نشر الدوريات بصورة مكثفة، والتي شملت دوريات الطرق الداخلية، ودوريات الطرق الخارجية، إضافة إلى دوريات الإسناد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، وتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خصوصاً عند مصليات العيد، والحدائق مع الأخذ بالحسبان ضمان سلامة المشاة والأطفال بالقرب من المتنزهات والأسواق والمناطق السكنية، إلى جانب وجود رجال المرور في جميع المواقع الحيوية في الإمارة، لمنع ارتكاب المخالفات المرورية، التي قد تحدث نتيجة للكثافة المرورية خلال فترة العيد.