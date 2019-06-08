الامارات | تعرف إلى مواعيد الدوام الصيفي للطلبة خلال شهري يونيو ويوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد الدوام الصيفي للطلبة خلال شهري يونيو ويوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطبق وزارة التربية والتعليم دواماً صيفياً في المدارس كافة على مستوى الدولة ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد)، خلال شهري يونيو الجاري، وحتى الرابع من يوليو المقبل.

وأوضح جدول المواعيد الذي أعلنته الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر" ، أن طلبة رياض الأطفال، وطالبات الحلقات الأولى والثانية والثالثة سوف يبدأون الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً، فيما يبدأ طلاب الحلقات الأولى والثانية والثالثة الحصة الأولى الساعة السابعة و15 دقيقة صباحاً.

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وحددت الوزارة نهاية اليوم المدرسي لطلبة رياض الأطفال الساعة 11 و45 دقيقة، وانصراف معلماتهم الساعة الواحدة ظهراً، فيما ينتهي اليوم الدراسي لطالبات الحلقة الأولى الساعة الواحدة و22 دقيقة، ولطالبات الحلقتين الثانية والثالثة الساعة الثانية وخمس دقائق.

وينتهي دوام طلاب الحلقة الأولى الساعة 12 و37 دقيقة، فيما ينتهي دوام طلاب الحلقتين الثانية والثالثة الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهراً.

وحددت الوزارة عددا من الإرشادات للمدارس، هي إلغاء الطابور الصباحي، وتقليص زمن الحصة إلى 40 دقيقة للمراحل كافة، والالتزام بالفاصل الزمني ثلاث دقائق بين كل حصتين، مشددة على التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراسي.