رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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