حاكم عجمان يعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بوفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة. وأعرب سموه خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت. اقرأ أيضاً: حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بعيد الفطر

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