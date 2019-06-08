طحنون بن محمد ونهيان بن زايد يحضران أفراح ابن كردوس العامري في أبوظبي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس "أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية"، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم بن كردوس العامري بمناسبة زفاف نجليه حمد ومنصور إلى كريمتي حمد سالم بن كردوس العامري، وذلك في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وباركا لهم أفراحهم، متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

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وحضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.