حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء لأسرة منصور العوضي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم السبت، واجب العزاء لمنصور عبدالله العوضي في وفاة ابنيه عبدالله وزايد.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الطفلين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يجعلهما شفيعين لوالديهما. كما قدم واجب العزاء الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

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