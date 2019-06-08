حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بوفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. اقرأ أيضاً.. رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

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