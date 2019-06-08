شركة ’كونتيننتال‘ للإطارات تحرز للمرة الثالثة لقب "مورّد العام" من قبل جنرال موتورز

أعلنت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة الإطارات والتقنيات المغذية للسيارات، عن فوزها بلقب ’مورّد العام‘ من قِبل شركة جنرال موتورز (GM) للمرة الثالثة منذ بدء شراكتهما من أربع سنوات. وقد حازت ’كونتيننتال‘ على اللقب في الأعوام 2018، 2017 و2015 حيث أسهمت منتجات العلامة الألمانية في تجاوز توقعات جنرال موتورز من حيث الجودة العالية ومن خلال خلق قيمة استثنائية وتقديم ابتكارات مميزة لشركة السيارات الأمريكية.

وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز ’جنرال موتورز‘ في نسخته السابعة والعشرين والذي أقيم هذا الشهر (15 مايو 2019) في مدينة ديترويت الأمريكية حيث المقر الرئيسي لشركة جنرال موتورز. وشهد الحدث تسليم شركة السيارات الأمريكية العريقة جوائز تقديرية إلى 133 من أفضل مورّديها المعتمدين من 15 دولة، من بينهم شركة ’كونتيننتال للإطارات‘ من ألمانيا.

وقال ستيف كايفر، نائب الرئيس الأول لشركة جنرال موتورز والمسؤول عن قسم المشتريات وشبكة المورّدين حول العالم: "نقدّر بشكلٍ كبير الشراكة مع مورّدينا حول العالم من بينهم شركة ’كونتيننتال للإطارات‘. نشكرهم على عملهم المتفاني وعلى كلّ ما يقدمونه لنا من ابتكارات مميزة وصناعات ذات جودة عالية التي تساعدنا على كسب العملاء مدى الحياة."

قال جيف كلاي، رئيس شركة ’كونتيننتال أمريكا الشمالية‘: "إنه من دون أدنى شكّ أن جنرال موتورز تبذل الكثير من الجهد في اختياراتها وتعاونها مع الموردين. نحن نقدر كلّ ما تقدّمه جنرال موتورز من مشاركة فعّالة على جميع المستويات لتعزيز الحوار المفتوح الذي تعتمده بعلاقتها مع شبكة الموردين لديها."

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وعادةً ما يتمّ اختيار الفائزين بلقب "مورّد العام‘ من قِبل فريق تقييم خاص مؤلّف من مجموعة مدراء عالميين من مختلف الأقسام ضمن شركة جنرال موتورز وهي قسم المشتريات، والهندسة، والجودة، والتصنيع واللوجستيات. ويقوم الفريق بتقييم الموردين بناءً على معايير الأداء من حيث شراء المنتجات، وخدمات المشتريات العالمية والتصنيع، وخدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع والخدمات اللوجستية.

من جهته، قال الدكتور خوان بوتيرو، نائب رئيس إدارة الحسابات الرئيسية في قسم التجهيزات الأصلية لإطارات السيارات والشاحنات الخفيفة، في شركة ’كونتيننتال أمريكا‘: "يشرفّنا أن نستلم جائزة ’مورد العام‘ من جنرال موتورز، وأنا شخصياً فخور جدًا بالأداء العالي والنتائج المميزة التي يقدمها فريق عمل ’كونتيننتال‘ لتصنيع منتجات وخدمات عالية الجودة تتوافق مع شركة ’جنرال موتورز‘. نحن ممتنون لهذه لشراكة ونتطلع إلى تعزيزها خلال السنوات القادمة."

تقوم شركة ’كونتيننتال‘ بتزويد شركة ’جنرال موتورز‘ بالإطارات في دول عديدة حول العالم من بينها الولايات المتحدة والمكسيك والإكوادور والبرازيل وكوريا الجنوبية والصين. يتم توزيع منتجات ومركبات مجموعة ’جنرال موتورز‘ في جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والتي تعد واحدة من الأسواق الرئيسية للشركة.