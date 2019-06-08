إطلاق مظلة "أكور الوجهة المقدسة" الأولى من نوعها على مستوى قطاع الضيافة السعودي

نجحت فنادق أكور مكة المكرمة و المدينة المنورة في إطلاق مظلة "أكور الوجهة المقدسة"، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع الضيافة السعودي، وهو بمثابة تحالف بين جميع فنادق أكور الإحدى عشرة في كل من : مكة المكرمة (8 فنادق) والمدينة المنورة (3 فنادق)، وجاء الكشف عن ذلك بحضور المدير الإداري والتنفيذي علاء الدين صالح لمجموعة اكور مكة والممثل لمجموعة اكور في مكة والمدينة وعدد من المدراء التنفيذيين ، خلال مشاركة المجموعة في الجناح السعودي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدورة 26 لملتقى سوق السفر العربي 2019، الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 28 أبريل إلى 01 مايو من الشهر الجاري.



وتعد مظلة " أكور الوجهة المقدسة "، التي تضم فنادق أكور في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، بعدد غرف قياسي يصل إلى 10,617 وحدة فندقية، من غرفة إلى جناح، إلى شقق فندقية، وأدوار ملكية، وفلل"، وهو ما يعطيها ميزة تنافسية في قطاع الضيافة السعودي لاستحواذها على 52% من الغرف الفندقية الفاخرة.



وتهدف المظلة إلى توحيد حجوزات الشركات السياحية في الحج والعمرة والأفراد على حد سواء في جميع فنادق "آكور" بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشار علاء الدين صالح المدير الإداري والتنفيذي علاء الدين صالح لمجموعة اكور مكة ، إلى أن المظلة ستحتوي مستقبلًا على منصة رقمية (إلكترونية) للحجوزات، ومعلومات كاملة عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى خريطة متكاملة للأسواق الرئيسية القريبة من فنادق المجموعة، بالإضافة إلى فيديو بانورامي (360 درجة) عن المسجد الحرام وبان المرحلة الأولى من المنصة قد اطلق بالفعل ويضم معلومات شاملة عن فنادقنا في مكة وجاري العمل على الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة والتي ستتيح لمتصفحي المنصة الولوج لكافة المعلومات التي يتطلع اليها أي معتمر، حاج او زائر في مكة انتهاء" بالمرحلة الرابعة والتي ستضم معلومات عن المدينة المنورة بشكل عام وفنادقنا بشكل



مؤكدًا أن الحجاج والمعتمرين والزوار من خارج المملكة العربية السعودية، سيستفيدو من المنصة الرقمية المقبلة بشكل كبير لاحتوائها على كل المعلومات والبيانات التي تخدمهم أثناء تواجدهم في الحرمين الشريفين، وقال :" من المؤمل أن تعمل المظلة على تسهيل الكثير من التعاملات بحيث تكون حجوزات الزوار للأماكن المقدسة موحدة، مما يسهم في تطوير المجال وتحقيق الأهداف المرجوة من الفئة المستهدفة من الخارج و الداخل".



ولدى المجموعة 8 فنادق في مكة المكرمة، تضم "ساعة مكة فيرمونت"، و"سويس أوتيل المقام مكة"، و"قصر مكة رفلز"، "فندق إيبيس ستايلز مكة"، و"مكة سويس أوتيل" المطلة على الحرم المكي، و"بولمان زمزم مكة" و"موفنبيك" ، أما في المدينة المنورة، فهناك "بولمان زمزم المدينة"، و فندق "أنوار المدينة موفنبيك".



فيما أورد تقرير مؤسسة STR المتخصصة في البحوث الفندقية الصادرة ((2018، أن مكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر الأسواق العالمية من حيث عدد غرفها الفندقية بعدد يتجاوز 23 ألف وحدة، وتعتبر المملكة من أكبر أسواق قطاع الفنادق على مستوى ‏المنطقة، ومن المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13,5% بحلول 2022.



الحدث العالمي

والجديد في مشاركة المجموعة في الدورة 26 لملتقى سوق السفر العربي 2019، أنه للمرة الأولى تشارك فنادق المجموعة بعلامة تجاربة واحدة تحت لافتة " فنادق أكور مكة المكرمة و المدينة المنورة "، بدلًا من المشاركة الفردية السنوية، ومثلت مشاركتها فرصة ذهبية لخلق سوق جديد، لتواجد فنادق في مواقع مميزة في الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أهمية الجناح السعودي، ويعد ملتقى سوق السفر العربي 2019 حدثاً عالمياً رائداً في قطاع السفر بمنطقة الشرق الأوسط، ودوره في مساعدة المشاركين في تكوين علاقات متميزة، وتعزيز عمليات التواصل بينها، وتمكينها من معرفة أحوال السوق، وو التعرف على شركاء جدد وجلب مشاريع جديدة.

ويشهد الملتقى سنويًا توقيع صفقات بقيمة أكثر من 2,5 مليار دولار، ويسلط الضوء سنويًا على أكثر من 2800 من المنتجات والوجهات السياحية من جميع أنحاء العالم لأكثر من 28,000 من المشتركين والزوار التجاريين، ويستضيف أكثر من 39,000 زائر من المتخصصين بقطاع السفر والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الدولية بهدف التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات القطاع​.