الامارات | لا تعديل على السرعات في طرق امارة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تعديل على السرعات في طرق امارة عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان عدم وجود أي تعديلات على سرعة ضبط الرادار على الطرق في الامارة.
ونفى المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير ادارة المرور والترخيص ما تناقله بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعة على طرق الإمارة، داعيا الجمهور إلى عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات وضرورة التأكد قبل نشر هذه الرسائل التي تؤدي لإرباك السائقين على الطرق، والأخذ بالاخبار من مصادرها الرسمية.
وأكد أن السرعات المقررة على الطرق لم تتغير ودعا أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالسرعات القانونية حفاظا على سلامتهم.
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