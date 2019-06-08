الامارات | رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.